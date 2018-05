Celtics vence e se isola como líder do lado Leste na NBA

Jason Reed/Reuters

Gilbert Arenas, do Washington Wizards, disputa a bola com o cestinha Rajon Rondo, do Boston Celtics

WASHINGTON - O Boston Celtics venceu o Washington Wizards por 104 a 102, na noite de quinta-feira, e assumiu a liderança isolada da Conferência Leste da NBA. A equipe contou mais uma vez com o jogo coletivo para chegar à sua nona vitória consecutiva, a 18.ª em 22 confrontos na temporada de 2009/2010.

OS RESULTADOS DA RODADA Quinta-feira, 10 de novembro Detroit Pistons 101 x 99 Denver Nuggets Washington Wizards 104 x 102 Boston Celtics Utah Jazz 120 x 111 Orlando Magic AS PRÓXIMAS PARTIDAS Sexta-feira, 11 de novembro Indiana Pacers x New Jersey Nets Philadelphia 76ers x Houston Rockets Toronto Raptors x Atlanta Hawks Miami Heat x Dallas Mavericks Chicago Bulls x Golden State Warriors Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers New Orleans Hornets x New York Knicks Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs x Charlotte Bobcats Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves Phoenix Suns x Orlando Magic

Todos os cinco titulares do Celtics marcaram mais de dez pontos na partida. O cestinha do time foi o armador Rajon Rondo, com 21, além de 11 assistências. Ray Allen anotou 18 pontos e Kevin Garnett contribuiu com outros 17.

Pelo Wizards, o destaque individual foi Gilbert Arenas. O armador foi o cestinha da partida, com 25 pontos, mas nem assim conseguiu levar o time da capital norte-americana à vitória.

O Orlando Magic, que antes dividia a liderança do Leste com o Celtics, agora é o vice-líder. Na noite de quinta-feira, a equipe da Florida caiu diante do Utah Jazz, por 120 a 111. Foi a quinta derrota do Magic em 22 partidas na temporada.

Na outra partida da noite, o Denver Nuggets, do brasileiro Nenê, não conseguiu passar pelo Detroit Pistons. Mesmo diante de um rival que está longe de seus melhores dias, o time do Colorado perdeu por 101 a 99. Nenê marcou oito pontos e pegou 11 rebotes; o cestinha da partida foi Carmelo Anthony, do Denver, com 40 pontos.