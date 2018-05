Celtics vence Philadelphia 76ers e abre vantagem nos playoffs da NBA

O Boston Celtics abriu a semifinal da Conferência Leste da NBA com vitória, na noite desta segunda-feira. Jogando em casa, a equipe venceu o Philadelphia 76ers, uma das sensações da temporada, pelo placar de 117 a 101, saindo em vantagem na série melhor de sete jogos dos playoffs.

Com bom domínio e forte rendimento nas cestas de três, o Celtics correu poucos riscos diante de sua torcida. Terry Rozier e Jayson Tatum lideraram os anfitriões numa noite em que a equipe acertou 17 bolas de três em 36 tentativas, contra cinco dos rivais, em 26 jogadas.

Rozier foi o cestinha do time da casa, com 29 pontos. Ele contribuiu ainda com oito rebotes e seis assistências. Jayson Tatum também se destacou, ao anotar 28 pontos. E Al Horford ajudou com 26 pontos e sete rebotes.

Com o trio inspirado, o Sixers até tentou, mas não chegou a criar maiores perigos para os anfitriões. Joel Embiid liderou a equipe e se tornou o cestinha da partida, com seus 31 pontos. Obteve ainda um "double-double" por registrar 13 rebotes.

JJ Redick marcou 20 pontos e Ben Simmons, forte candidato a ser escolhido o novato da temporada, anotou 18 pontos, sete rebotes e seis assistências.

As duas equipes voltam à quadra na quinta-feira para o segundo jogo do confronto, novamente na casa do Celtics. O vencedor desta série enfrentará na final da Conferência o vitorioso do duelo entre Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers, que abrirão a série na noite desta terça, na casa do Raptors.