Celtics vencem fora de casa o Magic Paul Pierce liderou o Boston Celtics na vitória sobre o Orlando Magic por 102 a 97, nesta segunda-feira, pela NBA. Pierce marcou 27 pontos, pegou 10 rebotes e fez oito assistências. Outro destaque do Boston foi Eric Williams, com 21 pontos. O resultado mantém os Celtics na segunda colocação da Divisão do Atlântico, com 12 vitórias e cinco derrotas, atrás do Philadelphia 76ers. Já o Orlando perdeu a chance de se igualar ao New Jersey Nets na classificação da mesma Divisão. Agora são 8 derrotas em 18 jogos. O cestinha do Magic foi Tracy McGrady, com 25 pontos. Outros jogos desta segunda: New York 125 x 93 Cleveland Dallas 113 x 102 Toronto Utah 102 x 91 Indiana Miami 100 x 90 Phoenix