Celtics vencem fora de casa os Hornets O Boston Celtics derrotou fora de casa o New Orleans Hornets por 93 a 83 e assumiu a segunda posição da Divisão do Atlântico, com 20 vitórias e 14 derrotas. Isso só foi possível com a derrota do Philadelphia Sixers nesta quarta-feira contra o Detroit Pistons por 103 a 94. Os Sixers somam agora 19 vitórias em 35 jogos. O New Jersey Nets lidera a Divisão. O cestinha dos Celtics foi Paul Pierce, com 28 pontos. Para o New Orleans a derrota em casa não mudou sua posição na Divisão Central. A equipe continua em terceiro lugar, com 20 vitórias em 37 partidas. Outros resultados desta quarta: Washington 101 x 98 Chicago Houston 91 X 81 Orlando Indiana 89 x 87 New York Dallas 117 x 99 Atlanta Minnesota 102 x 95 Golden State Denver 86 x 76 Miami Utah 99 x 93 Phoenix San Antonio 106 x 95 Seattle L.A. Clippers 103 x 95 Memphis