Celtics vencem mais uma e continua com campanha impecável

Ao que parece, a decisão em trazer os astros Kevin Garnett e Ray Allen foi acertada pela diretoria do Boston Celtics, que, na madrugada desta sexta-feira (horário de Brasília), venceu o Seattle Supersonics por 104 a 96, em sua segunda partida na "turnê" pela Costa Oeste dos Estados Unidos. Com o resultado, o Boston Celtics agora soma 24 vitórias e apenas três derrotas, conquistando a melhor campanha desde a temporada 1972/73, deixando a torcida de Boston eufórica com a possibilidade da equipe novamente figurar entre as melhores da NBA. O destaque da partida foi o ala Paul Pierce, com 37 pontos, sua melhor marca no ano, sendo que 26 foram anotados somente na segunda metade da partida. Já Ray Allen, que enfrentou sua ex-equipe pela primeira vez, teve uma atuação discreta, com 10 pontos.