Celtics vencem Nets em jogo histórico Após estar perdendo por 26 pontos e iniciar o quarto período com uma desvantagem de 74 a 53, o Boston Celtics derrotou, neste sábado à noite, no Fleet Center, o New Jersey Nets, por 94 a 90, abrindo uma vantagem de 2 a 1 na final da Conferência do Leste. As equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira. Foi uma virada histórica na NBA, pois nunca uma equipe que chegou no último quarto com uma vantagem de 19 pontos havia perdido em 171 confrontos. O jogo parecia fácil para os Nets, que venceram o primeiro tempo por confortáveis 54 a 34. O terceiro quarto foi ainda melhor e, liderado pelo armador Jason Kidd, o time de New Jersey alcançou os quase insuperáveis: 74 a 53. Os últimos 12 minutos foram fantásticos para o Boston. Em dois minutos, o placar já apontava apenas 12 pontos de vantagem para os Nets: 74 a 62. A três minutos do fim da partida, o Boston encostava: 88 a 82. No minuto final, o ginásio estremecia com os Celtics apenas um ponto atrás no placar: 90 a 89. O Boston que só liderara o placar no primeiro lance, com um arremesso livre convertido por Pierce, voltou a ficar na frente na disputa a 46 segundos do fim, com mais dois arremessos livres de Pierce: 92 a 91. Ao final do quarto período uma vitória massacrante do Boston por 41 a 16. Em 1994, o Phoenix virou um placar diante do Houston, ao chegar no último período 18 pontos atrás. Pela Conferência do Oeste, se enfrentam Los Angeles Lakers e Sacramento Kings neste domingo. O time de Sacramento vence o playoff final por 2 a 1.