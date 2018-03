Celtics vencem no Leste e encaram os Lakers na decisão da NBA

O Boston Celtics venceu neste sábado, fora de casa, o Detroit Pistons por 89 a 81, e decidirá a NBA contra o Los Angeles Lakers, no encontro de maior rivalidade do basquete americano. Com a vitória desta sexta no Palace of Auburn Hills, o Celtics fechou em 4 a 2 a série melhor de sete contra o Pistons, garantindo o título da Conferência Leste. Veja também: Los Angeles Lakers vence Spurs e chega à final da NBA O destaque do Boston ficou mais uma vez com o ala Paul Pierce, com 27 pontos, oito rebotes e três assistências. Também contribuíram para a vitória o armador Ray Allen, com 17 pontos, e o ala Kevin Garnett, que converteu outros 16. Pelo Pistons, o armador Chauncey Billups marcou 29 pontos, enquanto o também armador Richard Hamilton converteu outros 21. Agora, a franquia de Boston se prepara para encarar o Lakers no maior clássico do basquete profissional americano. As duas equipes vão se enfrentar pela 11ª vez em uma final da NBA. O Celtics levou a melhor em oito ocasiões, mas perdeu as duas últimas decisões, nas temporadas 1984/85 e 1986/87, ambas vencidas pelo Lakers por 4 a 2. A final de 1987 foi a última disputada pelo Boston na NBA, enquanto o Lakers chegou à decisão pela última vez em 2004, quando perdeu para o Pistons por 4 a 1.