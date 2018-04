Celtics vencem os Nets e permanecem invictos na NBA

O Boston Celtics venceu, na noite deste sábado, o New Jersey Nets por 112 a 101, e continua como a única equipe invicta da temporada regular da NBA, agora com cinco vitórias em cinco partidas. Este é o melhor começo de temporada do Boston desde as seis vitórias seguidas na temporada 1987-88, quando a franquia ainda era comandada pelo lendário Larry Bird e conseguiu chegar às finais da Conferência Leste. Mais uma vez o destaque do Celtics ficou com o ala Paul Pierce, com 28 pontos, enquanto Ray Allen contribuiu com 27. O ala Kevin Garnett deixou a quadra com um "double double", ao converter 18 pontos e pegar 14 rebote. Os Nets (4-2) foi liderado pelo ala Richard Jefferson, com 28 pontos, enquanto o armador Jason Kidd converteu outros 17, assim como o ala-armador Vince Carter.