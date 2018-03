Celtics vencem Pistons e fazem 2 a 1 nos playoffs da NBA

O Boston Celtics venceu pelo placar de 94 a 80 o Detroit Pistons no terceiro jogo da melhor de sete das finais da Conferência Leste da NBA, em partida disputada em The Palace of Auburn Hills, neste sábado. O Celtics fez 2 a 1 na série, cuja próxima partida também será disputada na casa do adversário. A figura indiscutível da partido e do Celtics voltou a ser o ala Kevin Garnett que com 22 pontos, 13 rebotes e seis assistências, liderou uma lista de seis jogadores que anotaram em duplo dígitos. "A realidade é que o Celtics recuperaram a vantagem de campo depois que seus melhores jogadores responderam", comentou o treinador do Pistons, Flip Saunders. "A partido de segunda-feira será para nós crucial e a mais importante do ano". Saunders reconheceu que alguns de seus jogadores-chave não tiveram a melhor noite, como foi o caso do armador Chauncey Billups, que voltou a mostrar inconsistência, e o mesmo acontecendo com o ala Tayshaun Prince, que só fez duas cestas de 11 arremessos de quadra. Os destaques do Pistons foram o ala-armador Richard Hamilton com 26 pontos e o armador novato Rodney Stuckey, a grande surpresa positiva da partido com 17 pontos e quatro assistências.