Celtics vencem Raptors e seguem sonhando com liderança da Conferência Leste

BOSTON - O Boston Celtics segue na esperança de encerrar a temporada regular 2017-2018 da NBA na primeira colocação da Conferência Leste, graças ao triunfo sobre o líder Toronto Raptors por 110 a 99, na noite de sábado, no TD Garden.

Com o resultado, os Celtics permanecem em segundo lugar, com 53 vitórias, duas a menos que a franquia canadense.

Sem Kyrie Irving, que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, Marcus Morris foi o principal nome da equipe de Massachusetts, com 25 pontos e nove rebotes. O cestinha foi DeMar DeRozan, dos Raptors, com 32 pontos.

Expulso durante a derrota da última quinta-feira, Kevin Durant se redimiu e comandou o triunfo do Golden State Warriors sobre o Sacramento Kings, por 112 a 96, no Golden 1 Center.

Durant foi o cestinha do jogo, fazendo um duplo-duplo de 27 pontos e dez rebotes. Nos Kings, Buddy Hield deixou a quadra com 19 pontos.

Longe do Washington Wizards por dois meses por conta de uma cirurgia no joelho esquerdo, John Wall retornou ao time e foi peça importante na vitória sobre o Charlotte Hornets, na Capital One Arena, pelo placar de 107 a 93.

O armador dos Wizards conseguiu um duplo-duplo, fazendo 15 pontos e 14 assistências. Outro destaque da equipe foi Otto Porter Jr., cestinha da partida com 26 pontos.

Pelo lado dos Hornets, os principais nomes foram Dwight Howard, também com um duplo-duplo, fazendo 22 pontos e 13 rebotes, e Malik Monk, com 17 pontos.

Mesmo com a boa atuação de Michael Beasley, o New York Knicks não conseguiu evitar a derrota para o Detroit Pistons por 115 a 109, no Madison Square Garden.

O ala dos Knicks foi o cestinha do confronto, marcando 32 pontos. Já nos Pistons, que venceram o quarto jogo seguido, Andre Drummond fez um duplo-duplo, com 22 pontos e 17 rebotes.

O Miami Heat deixou escapar a classificação antecipada para os playoffs com a derrota na prorrogação para o Brooklyn Nets, na American Airlines Arena, por 110 a 109.

O cestinha foi Rondae Hollis-Jefferson, dos Nets, com 20 pontos, além de 14 rebotes. Pelo lado do Heat, o destaque foi Goran Dragic, que ficou perto de um duplo-duplo, com 18 pontos e oito rebotes. /EFE