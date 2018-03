Celtics vencem série com Hawks e vão às semifinais

O Boston Celtics venceu o Atlanta Hawks por 99 a 65 no TD Banknorth Center, neste domingo, e fechou em 4 a 3 a série da primeira rodada dos playoffs da NBA. Nas semifinais da Conferência Leste, o Celtics vai encarar o Cleveland Cavaliers, do brasileiro Anderson Varejão. Os destaques do Celtics na partida foram os alas Paul Pierce e Kevin Garnett. Pierce marcou 22 pontos, enquanto Garnett anotou 18, pegou 11 rebotes e deu três assistências. O ala-armador Joe Johnson, com 16 pontos, foi o destaque do Hawks.