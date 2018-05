Cesar Guidetti renova com o Pinheiros por mais uma temporada

O técnico Cesar Guidetti fica mais uma temporada no Pinheiros. A renovação foi fechada depois de uma longa reunião na quarta-feira. A diretoria do clube fez uma profunda avaliação do trabalho do treinador e, após entender o cenário como positivo, decidiu pela permanência. Ele vai comandar o time da capital pela terceira temporada consecutiva.

Na temporada 2017-2018, o Pinheiros caiu nas quartas de final do Campeonato Paulista contra Bauru e nas oitavas do NBB para o Basquete Cearense. Na fase de classificação do torneio nacional, o time havia somado 15 vitórias e 13 derrotas, terminando na sétima posição.

Guidetti sofreu bastante nas duas competições por causa de lesões de jogadores importantes e, por isso, o Pinheiros não conseguiu repetir o desempenho da temporada 2016-2017. Naquela oportunidade, o time da capital chegou à semifinal do NBB, eliminado o favorito Flamengo e parando no campeão Bauru.

Além de seguir no Pinheiros, Guidetti continua como auxiliar do técnico Aleksandar Petrovic na seleção brasileira adulta. Ele vai comandar também o Brasil sub-21 no Sul-Americano da categoria em julho, na Argentina.