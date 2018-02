Cesta de Outlaw no último segundo dá vitória ao Trail Blazers

O Memphis Grizzlies não soube manter uma vantagem de quatro pontos no último minuto, e o ala Travis Outlaw anotou no último décimo de segundo a cesta que permitiu ao Portland Trail Blazers vencer por 106 a 105. Os árbitros tiveram que revisar a última jogada para ver se Outlaw tinha arremessado antes de terminar o tempo regulamentar. Ele recebeu a bola no meio da quadra, penetrou no garrafão e, enfrentando a marcação de Mike Miller, fez a cesta da vitória. O Grizzlies tinha um parcial de 103 a 99 a 1min09 do fim. Mas Outlaw marcou os últimos sete pontos de sua equipe em 57,8 segundos. Outlaw, com 21 pontos, e o ala-armador Brandon Roy, que fez 26, lideraram o Trail Blazers (6 vitórias e 12 derrotas). O Grizzlies (6 vitórias e 11 derrotas) contou com 30 pontos do ala Rudy Gay e de Mike Miller.