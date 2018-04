Cesta decisiva de Williams dá a vitória ao Jazz

O armador Deron Williams fez uma penetração perfeita, com uma cesta a 1,3 segundo do fim do jogo, e o Utah Jazz venceu por 103 a 101 o Cleveland Cavaliers, nesta quarta-feira, pela temporada regular da NBA. Veja também: Hawks rompe seqüência de derrotas e vence o Suns Ginóbili volta a brilha em duelo de campeões pela NBA All-Star Game de 2009 será realizado em Phoenix O astro do Cavaliers (2-3), o ala LeBron James, por pouco não foi o herói do jogo. Ele conseguiu o empate em 101-101 com uma cesta de três pontos. Mas Williams impediu a prorrogação. O líder do Jazz (3-2) foi o surpreendente ala reserva Paul Millsap, com 24 pontos, cinco rebotes e cinco roubadas de bola. O ala Carlos Boozer foi um jogador completo, com 23 pontos, 12 rebotes e um toco. James jogou sua melhor partida da temporada e o resultado foi seu primeiro "triple-double", o 11º da carreira profissional, com 32 pontos, 15 rebotes e 13 assistências, além de três bolas roubadas e dois tocos. Outros jogos desta quarta-feira: Philadelphia 76ers 94 x 63 Charlotte Bobcats Indiana Pacers 93 x 104 Los Angeles Clippers Toronto Raptors 96 x 105 Orlando Magic Boston Celtics 119 x 93 Denver Nuggets Seattle Supersonics 98 x 105 Memphis Grizzlies Portland Trail Blazers 93 x 90 New Orleans Hornets