Cesta no final dá vitória ao Magic Uma cesta de Steve Francis, faltando apenas 2,7 segundos para o final da partida, deu a vitória ao Magic, de Orlando, sobre a equipe dos Hopnets, de Nova Jersey, por um ponto de diferença - 90 a 89 - na rodada de sexta-feira do NBA. Depois disso, Jamaal Magloire, dos Hornets, ainda recebeu um passe de Baron Davis, mas já era tarde e não houve tempo para concluir a jogada. Outros resultados da rodada da NBA foram: Toronto 101, Detroit 89; Phoenix 108, Philadelphia 98; Indiana 100, Boston 94; Houston 89, Memphis 81; New Jersey 111, Chicago 106; Portland 94 L.A. Clippers 81; Seattle 106, Atlanta 85; Utah 102, Golden State 80; San Antonio 105, L.A. Lakers 96.