Cestas de Jefferson no fim dão a vitória aos Nets na NBA

O armador Gilbert Arenas tenta se consagrar como astro da NBA, mas foi o ala Richard Jefferson quem brilhou ao converter dois lances livres a 24 segundos do fim, levando o New Jersey Nets a vencer por 87 a 85 o Washington Wizards. Veja também: Nenê se machuca e desfalca Denver Nuggets por seis semanas Arenas tentou duas vezes fazer a cesta da vitória para os Wizards, mas Antoine Wright e Vince Carter impediram seu objetivo. Jefferson também foi o líder do ataque dos Nets (4 vitórias e 1 derrota), com 25 pontos e seis rebotes. Carter marcou 24 tantos, seu melhor desempenho na temporada. O ala Antawn Jamison, com 24 pontos e nove rebotes, foi o líder o ataque dos Wizards (4 derrotas). Arenas, que perdeu seis bolas, e o ala Caron Butler anotaram 21 pontos cada um.