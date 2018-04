Cestinha, Marc Gasol lidera Grizzlies e vence duelo com irmão Pau

No duelo entre irmãos espanhóis Gasol, quem se deu melhor foi Marc. Pela rodada de segunda-feira da NBA, mesmo atuando fora de casa, o Memphis Grizzlies derrotou o Chicago Bulls por 101 a 91. Marc Gasol teve grande atuação, sendo o cestinha do duelo com 23 pontos, tendo acertado 10 de 16 arremessos de quadra.

Apesar de ter sido derrotado, Pau Gasol teve boa atuação pelo Bulls, com 13 pontos e 11 rebotes, registrando o seu 43º "double-double" neste campeonato e igualando o seu recorde pessoal, estabelecido na temporada 2010/2011, pelo Los Angeles Lakers.

O triunfo confirmou o bom retrospecto do Grizzlies como visitante, com 21 vitórias e 11 derrotas, e também deixou o time mais folgado na vice-liderança da Conferência Oeste, com 45 vitórias e 18 derrotas. Tony Snell anotou 21 pontos pelo Bulls e Nikola Mirotic acumulou 18 pontos e 12 rebotes pelo time de Chicago, o quarto colocado do Leste com 39 triunfos em 65 partidas.

Time de melhor campanha nesta temporada da NBA, o Golden State Warriors atingiu o seu 50º triunfo em 62 jogos ao derrotar o Phoenix Suns por 98 a 80, fora de casa, marca que também foi alcançada pelo Atlanta Hawks, que acumula uma derrota a mais, na noite de segunda-feira, com o triunfo por 130 a 105 sobre o Sacramento Kings.

Stephen Curry comandou o Warriors e foi o cestinha da partida com 36 pontos, sendo 25 deles no segundo tempo, tendo acertado 7 de 13 arremessos de três. Esta foi a 13ª vez nesta temporada que ele fez ao menos 30 pontos.

Klay Thompson também se destacou pelo Warriors, com 25 pontos, enquanto o brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por apenas oito minutos, sem anotar sequer um ponto. Eric Bledsoe marcou 19 pontos e Alex Len somou 11 rebotes e dez pontos pelo Suns, o décimo colocado do Oeste com 33 triunfos e 32 derrotas.

Já o Washington Wizards encerrou uma série de nove derrotas como visitante ao bater o Charlotte Hornets por 95 a 69, na noite de segunda-feira. Marcin Gortat foi o cestinha da partida com 20 pontos, enquanto o brasileiro Nenê Hilário anotou nove pontos e obteve um rebote nos 19 minutos em que permaneceu em quadra.

O Hornets vinha embalado por cinco vitórias seguidas, mas caiu ao ter a sua pior produção ofensiva no campeonato, com Mo Williams sendo o seu destaque ao marcar 19 pontos. O Wizards é o quinto colocado da Conferência Leste com 36 vitórias e 28 derrotas, enquanto o time de Charlotte está em oitavo lugar com 28 triunfos em 62 partidas.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets 69 x 95 Washington Wizards

Atlanta Hawks 130 x 105 Sacramento Kings

Miami Heat 90 x 100 Boston Celtics

Chicago Bulls 91 x 101 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 103 x 114 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 106 x 78 New York Knicks

Phoenix Suns 80 x 98 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 89 x 76 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Indiana Pacers x Orlando Magic

Brooklyn Nets x New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks x Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs x Toronto Raptors

Utah Jazz x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Detroit Pistons