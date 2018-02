Cestinhas do Paulista em quadra Os cestinhas Farofa, do Liberty Seguros/Casa Branca, com média de 25,8 pontos; e Soró, do Sukest/Bauru, com 24,8 pontos ? estarão em quadra neste sábado pelo returno do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. O Bauru (terceiro colocado do Grupo A) corre atrás da reabilitação enfrentando o Pinheiros (quinto do mesmo grupo), às 20 horas, em Bauru. No outro confronto, o Bandeirantes/Rio Claro (quarto do Grupo A) recebe o Casa Branca (do mesmo grupo), também às 20 horas. Na primeira fase, Casa Branca levou a melhor: 88 a 79.