Chance de ver Nenê pela televisão Pela primeira vez os brasileiros terão a oportunidade de ver o pivô Nenê em ação na NBA, pelo Denver Nuggets. A partida, que terá transmissão da ESPN Internacional, está marcada para a madrugada de sexta-feira, à 1h30, em Seattle, contra os Supersonics. A última partida dos Nuggets foi justamente contra esse adversário, há três dias. Jogando em casa, a equipe de Nenê perdeu por dois pontos - 79 a 77. O brasileiro se destacou ao anotar 21 pontos em 33 minutos em quadra. Apesar de o time de Denver ser o último da Divisão do Meio-Oeste, com 24 derrotas e seis vitórias, Nenê tem atuado bem e mantém as médias de 8,2 pontos e 5,7 rebotes por partida. Entre os "rookies" (calouros), ele está na nona colocação entre mais de 50 atletas que também estrearam este ano na NBA. Na página dedicada aos rookies da competição, hoje, Nenê era o principal destaque, e sua atuação contra os Supersonics o colocou entre os melhores da rodada anterior: quarto melhor pontuador (anotou 21 pontos), terceiro nos rebotes (seis), e segundo nas assistências (três). Na rodada de terça-feira, o Indiana Pacers conquistou a quarta vitória consecutiva. Foi contra o New Orleans Hornets, fora de casa por 89 a 86. Os Pacers seguem na liderança da Divisão Central da Conferência Leste, com 23 vitórias e oito derrotas, segunda melhor campanha da lcompetição - atrás apenas do Dallas Mavericks, que tem 25 vitórias. O cestinha foi Jamal Mashburn, que anotou 24 pontos para o grupo de New Orleans, com 24 pontos. Pelo Indiana, o destaque foi Reggie Miller, com 21 pontos.