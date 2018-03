Charlotte empate série com Milwaukee Jamal Mashburn marcou 31 pontos e ajudou o Charlotte Hornets a vencer por 85 a 78 o Milwaukee Bucks, neste domingo, na NBA. Com isso, a série melhor-de-sete da semifinal da Conferência do Leste está empatada por 2 a 2. Também o playoff entre o Toronto Raptors e o Philadelphia Sixers está 2 a 2. Com 30 pontos de Allen Iverson, os Sixers venceram, ontem, por 84 a 79.