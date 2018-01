Charlotte surpreende e acaba com série invicta do Detroit No resultado mais surpreendente da rodada deste domingo na NBA, o Charlotte Bobcats derrotou o Detroit Pistons por 97 a 89, em Charlotte, e acabou com uma série de oito vitórias seguidas do rival. O pivô Emeka Okafor, com 18 pontos e oito rebotes, foi o principal destaque da equipe da casa, que amarga uma das piores campanhas da liga até o momento (cinco vitórias e 12 derrotas). Apesar do resultado negativo, o Detroit segue na liderança da Divisão Central (11-6). Em Los Angeles, o Orlando Magic não apresentou o seu melhor basquete que o levou ao primeiro lugar da Divisão Sudeste e foi derrotado facilmente pelo Clippers, por 116 a 91. O ala/pivô Elton Brand, um dos astros do time da Califórnia, foi o melhor em quadra com 31 pontos e seis rebotes. Pelo lado do Orlando, o pivô Dwight Howard se destacou com 16 pontos e sete rebotes. Em outros dois jogos da rodada, o Minnesota Timberwolves ganhou do Philadelphia Sixers por 95 a 84, na Philadelphia, e o Atlanta Hawks derrotou o Portland Trail Blazers por 107 a 96, na casa do adversário.