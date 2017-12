Charlotte surpreende e bate o San Antonio Spurs no Texas Como acontece desde o início da temporada, a rodada desta quarta-feira da NBA (Liga Norte-Americana de Basquete) apresentou mais um resultado surpreendente. Em pelo AT&T Center, no Texas, o Charlotte Bobcats derrotou o San Antonio Spurs, um dos favoritos ao título, por 95 a 92, após um período de prorrogação, e conseguiu apenas sua segunda vitória no campeonato. O destaque da partida foi o ala Adam Morrison, um dos novatos do Bobcats, que marcou 27 pontos. No Spurs, o armador francês Tony Parker, com 25 pontos, e o ala/pivô Tim Duncan, com 24, foram os melhores. Quem segue com boa campanha é o Cleveland Cavaliers, time do ala/pivô brasileiro Anderson Varejão. Com 32 pontos do astro LeBron James, o time de Ohio ganhou em casa do Portland Trail Blazers por 100 a 87 e conquistou a sexta vitória na temporada, contra apenas duas derrotas, e lidera a Divisão Central da Conferência Leste. Varejão jogou apenas 14 minutos e fez três pontos. Confira os outros resultados da rodada: Orlando Magic 108 x 99 Denver Nuggets Boston Celtics 114 x 88 Indiana Pacers Sacramento Kings 115 x 111 Memphis Grizzlies New Jersey Nets 100 x 87 Milwaukee Bucks Detroit Pistons 99 x 100 New Orleans Hornets Seattle Supersonics 90 x 96 Philadelphia Sixers New York Knicks 102 x 82 Washington Wizards