Charlotte vence apertado o Milwaukee David Wesley marcou a cesta decisiva na vitória do Charlotte Hornets sobre o Milwaukee Bucks por 113 a 110, esta segunda, pela NBA. Wesley, que anotou 16 pontos, lançou uma bola de três pontos nos segundos finais da partida e assim ajudou os Hornets a vencerem a terceira partida consecutiva e a manterem a invencibilidade em casa. O resultado deixa o Charlotte mais próximo dos líderes da Divisão Central, com 33 vitórias e 33 derrotas. Já o Milwaukee, que está na segunda posição da Central, fica um pouco mais distante do líder Detroit Pistons, que venceu esta segunda o Denver Nuggets por 98 a 91. Outros resultados: Portland 100 x 91 Boston L.A Clippers 93 x 86 Houston Washington 99 x 96 Golden State