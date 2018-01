Charlotte vence e passa às semifinais O Charlotte Hornets derrotou nesta terça-feira o Orlando Magic por 102 a 85 e se classificou para a semifinal da Conferência Leste dos playoffs da NBA. Os Hornets perderam um dos jogos em casa e venceram as duas partidas na casa do adversário. Agora, o Charlotte aguarda o vencedor da série melhor-de-cinco entre o Indiana Pacers e o New Jersey Nets. Os dois times jogaram hoje e o Indiana, que perdeu a primeira partida em casa, derrotou o New Jersey por 97 a 74. Com o resultado, as duas equipes somam duas vitórias cada e terão que fazer a quinta e decisiva partida em New Jersey na próxima quinta-feira. Dois jogam acontecem nesta quarta-feira, o Seattle recebe o San Antonio e o Philadelphia pega em casa o Boston. O placar entre essas equipes é o seguinte. San Antonio 2 x 1 Seattle; Boston 2 x 1 Philadelphia.