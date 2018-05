Chauncey Billups brilha, e Denver derrota Philadelphia na NBA

Segunda-feira, 7 de dezembro Philadelphia 76ers 83 x 93 Denver Nuggets New York Knicks 93 x 84 Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder 104 x 88 Golden State Warriors Utah Jazz 104 x 101 San Antonio Spurs Terça-feira, 8 de dezembro Toronto Raptors x Minnesota Timberwolves Charlotte Bobcats x Denver Nuggets Boston Celtics x Milwaukee Bucks New Orleans Hornets x Sacramento -Kings Chicago Bulls x New Jersey Nets Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers Dallas Mavericks x Phoenix Suns Los Angeles Clippers x Orlando Magic