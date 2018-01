Checas batem russas e Argentina se complica no Mundial A República Checa venceu neste domingo a Rússia por 85 a 83, em jogo válido pela segunda fase do Mundial Feminino de Basquete, realizado no ginásio José Corrêa, em Barueri. O resultado classifica as checas para a próxima fase do Mundial Feminino, com apenas uma derrota em cinco jogos. Invicto, os Estados Unidos também estão classificados no Grupo F. Aliás, checas e norte-americanas se enfrentam na segunda-feira, enquanto as russas medem forças com as cubanas. Pelo Grupo E, a Argentina praticamente deu adeus a uma das vagas. Também neste domingo, o time perdeu para a Lituânia por 62 a 47. Para garantir a vaga, as sul-americanas precisam vencer a ainda invicta Austrália na segunda-feira.