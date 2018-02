Chicago Bulls derrota Miami Heat sem Shaquille O´Neal O Chicago Bulls aproveitou a ausência do pivô Shaquille O´Neal para vencer, em casa, o Miami Heat por 100 a 97, em partida válida pela temporada regular da NBA. O destaque do Chicago ficou com o armador Ben Gordon, com 34 pontos e sete assistências, enquanto o ala-armador Kirk Hinrich marcou outros 26. A equipe do Chicago Bulls (26-19) conseguiu na noite de sábado sua terceira vitória seguida e continua em terceiro na Divisão Central. O armador Dwyane Wade, com 24 pontos, oito rebotes e oito assistências, foi o melhor em quadra para o Miami Heat, que tem 19 vitórias e 25 derrotas na temporada. Nowitzki consegue 8.º ´double-double´ seguido O ala alemão Dirk Nowitzki marcou 32 pontos e pegou 11 rebotes para conseguir seu oitavo ´double- double´ consecutivo, na vitória do Dallas Mavericks sobre o Sacramento Kings por 106 a 104. Nowitzki conseguiu pelo menos 20 pontos e 10 rebotes em cada uma de suas últimas oito partidas pela equipe texana. O Mavericks aparece agora com 36 vitórias e 9 derrotas, e continua em primeiro na Divisão Noroeste. O ala Ron Artest marcou 25 pontos e foi o melhor em quadra pelo Sacramento Kings, que perdeu 10 de suas últimas 13 partidas. A equipe de Sacramento, com 17 vitórias e 25 derrotas, aparece na quinta posição da Divisão Pacífico. Outros resultados da rodada da NBA: Atlanta Hawks 89 x 104 Philadelphia 76ers Indiana Pacers 102 x 84 Toronto Raptors Memphis Grizzlies 132 x 135 Portland Trail Blazers New Orleans Hornets 94 x 83 Utah Jazz Denver Nuggets 102 x 112 New Jersey Nets Los Angeles Clippers 87 x 101 Minnesota Timberwolves Golden State Warriors 131 x 105 Charlotte Bobcats