Chicago Bulls elimina os atuais campeões da NBA O Chicago Bulls provocou a primeira grande surpresa dos playoffs da NBA. Com a vitória deste domingo, por 92 a 79, a equipe fez 4 a 0 na série melhor-de-sete jogos e eliminou o Miami Heat, o atual campeão da liga norte-americana de basquete. Foi um massacre. O Chicago Bulls não deu chance aos campeões e garantiu sua vaga nas semifinais da Conferência Leste. Agora, vai enfrentar o Detroit Pistons, que também fez 4 a 0 na série contra o Orlando Magic. No jogo deste domingo, mesmo em Miami, o Bulls conseguiu parar o pivô Shaquille O´Neal, que conseguiu marcar apenas 16 pontos. Enquanto isso, o outro astro do Heat, o armador Dwayne Wade, fez 24 pontos e deu 10 assistências. Por outro lado, a equipe de Chicago contou com 24 pontos de Ben Gordon e outros 22 de Luol Deng, que ainda conseguiu 11 rebotes. Assim, o Bulls voltam a vencer uma série dos playoffs pela primeira vez desde a era de Michael Jordan. Phoenix Suns faz 3 a 1 no Los Angeles Lakers Pela Conferência Oeste, o Phoenix Suns está a uma vitória das semifinais depois de vencer o Lakers, em Los Angeles, também neste domingo. Kobe Bryant foi novamente o cestinha da partida, mas seus 31 pontos não evitaram a derrota da sua equipe para o time do brasileiro Leandrinho (que anotou 16 pontos) por 113 a 100. Apesar de jogar fora de casa, o Suns não tomou conhecimento do Lakers e dominou amplamente a partida, vencendo os três primeiros quartos do jogo. No último, os anfitriões levaram a melhor, mas não conseguiram virar o placar. O destaque da partida foi o trio formado pelo armador canadense Steve Nash, o ala Shawn Marion e o pivô Amar Stoudemire que juntos anotaram 66 pontos para o time de Phoenix. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, na casa do Suns, e o Lakers precisa de uma vitória para provocar o sexto jogo da série.