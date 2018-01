Chicago Bulls vence 2.º jogo contra o campeão Miami Heat Se o Miami Heat quiser manter seu título de campeão da NBA terá de jogar um basquete muito melhor do que tem apresentado nas quartas-de-final, em que estão perdendo por 2 a 0 para o Chicago Bulls, que venceu por 107 a 89 o segundo jogo. O ala-armador Ben Gordon, com 27 pontos, sete rebotes e cinco assistências, voltou a ser o líder do Bulls. O time agora, além de ter uma boa vantagem, está cheio de confiança. A equipe de Chicago foi superiora em todos os aspectos. O sudanês Luol Deng, com 26 pontos, também contribuiu. Já o time de Miami, na sua segunda derrota seguida, contou com a liderança do armador Dwyane Wade, com 21 pontos. O pivô Shaquille O´Neal fez 17. "Perdemos dois jogos, mas devemos encontrar o caminho para nos recuperar. Em casa vamos ser melhores", comentou o treinador do Heat, Pat Riley. Mas mesmo com o começo ruim, é bom lembrar que no ano passado o time de Miami perdeu os dois primeiros jogos com os Dallas Mavericks na série final, mas ganhou os quatro seguintes para conquistar o campeonato. O terceiro jogo da série será nesta sexta-feira.