Chicago Bulls vence a segunda na NBA

O Chicago Bulls venceu, na noite de sábado, fora de casa, o Los Angeles Clippers por 92 a 73, em partida da temporada regular da NBA. O destaque dos Bulls (2-6) ficou com o ala-armador Ben Gordon, com 25 pontos, enquanto o ala argentino Andrés Nocioni ajudou com outros 21. Apesar de evitar sua terceira derrota seguida, o Chicago segue na lanterna da Divisão Central. O pivô Chris Kaman foi o destaque dos Clippers (5-4), enquanto o ala Tim Thomas marcou outros 14.