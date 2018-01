Chicago Bulls vence e fica perto de vantagem nos playoffs O Chicago Bulls venceu o New York Knicks por 98 a 69 e ficou muito próximo de conseguir a vantagem de decidir em casa na primeira fase dos playoffs da NBA. O destaque do Bulls ficou com o ala-armador Ben Gordon, com 23 pontos, enquanto o ala sudanês Luol Deng marcou outros 15. O Chicago (47-32) está na vice-liderança isolada na Conferência Leste, superando por 0,5 jogo o Cleveland Cavaliers e por 1,5 o Toronto Raptors. Já o Charlotte Bobcats não tomou conhecimento do Miami Heat, atual campeão da Liga, e venceu a equipe da Flórida pela segunda vez em três dias, desta vez por 92 a 82. O destaque do Bobcats ficou com o ala Gerald Wallace, com 24 pontos e 10 rebotes, enquanto o ala argentino novato Walter Herrmann marcou outros 20. O Charlotte (32-47) conseguiu sua sexta vitória nos últimos oito jogos, mas aparece na vice-lanterna da Divisão Sudeste e não tem chances de classificação para os playoffs. Com a derrota, o Heat (42-36) ficou a três jogos do Toronto Raptors na briga pela vantagem de decidir em casa na primeira rodada dos playoffs. Outra equipe derrotada, mas feliz, é o Washington Wizards, que perdeu, em casa, para o New Jersey Nets por 96 a 92, mas mesmo assim conseguiu garantir uma vaga para os playoffs. O Wizards (39-38) perdeu pela quinta vez seguida, mas conseguiu se classificar por causa da derrota do Indiana Pacers para o Philadelphia Sixers. Richard Jefferson foi o destaque do Nets. O ala terminou a partida com 35 pontos, enquanto o ala-armador Vince Carter marcou outros 31. A vitória pôs o Nets (37-40) a duas partidas do Wizards na luta pelo sexto lugar da Conferência Leste. Quem se afastou da fase final da liga de basquete norte-americana foi o Indiana Pacers, que perdeu para o Philadelphia Sixers por 86 a 90. O armador Andre Miller liderou o ataque do Sixers, com 19 pontos. O Indiana está agora a duas partidas do Magic na luta pelo oitavo lugar na Conferência Leste. Já o Sixers ficou a quatro jogos do Orlando Magic. Mas situação pior é a do Memphis Grizzlies, que conseguiu, com sua derrota por 112 a 110 para o Sacramento Kings, ser o pior time da NBA. Faltando apenas três partidas para encerrar sua campanha na temporada regular, o Grizzlies aparece com apenas 19 vitórias, quatro a menos que o Boston Celtics, outra equipe com um ano para ser esquecido. As 60 derrotas do Memphis formam a pior marca da franquia desde a temporada 1999/2000, quando ainda tinha sua sede em Vancouver, no Canadá. Outros resultados da rodada da NBA: Atlanta Hawks 104 x 96 Boston Celtics New Orleans Hornets 103 x 100 Los Angeles Clippers