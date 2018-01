Chicago Bulls vence Heat e se classifica paa playoffs O Chicago Bulls venceu o Miami Heat por 117 a 93, neste domingo, e se classificou para os playoffs pela segunda temporada seguida. Com a classificação, Orlando Magic e Philadelphia 76ers ficaram de fora da fase mata-mata da NBA. O ala Luol Deng, do Chicago, foi o cestinha da partida com 26 pontos. O armador Ben Gordon e o ala-pivô argentino Andres Nocioni anotaram 18 cada um. Pelo Miami os destaques foram o ala-pivô Antoine Walker, 22 pontos, e o pivô Shaquille O´Neal, 14 pontos com somente 20 minutos em quadra.