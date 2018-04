Chicago Bulls vence líder San Antonio Spurs na NBA

O Chicago Bulls se impôs em casa e derrotou o San Antonio Spurs por 109 a 99, na noite de quinta-feira, em casa. Terceiro colocado da Conferência Leste da NBA, o Bulls soma agora 38 vitórias em 54 partidas disputadas. Já o Spurs segue com a melhor campanha da temporada 2010/2011, com 46 triunfos e dez derrotas.

Derrick Rose, que vai participar do desafio de habilidades do "All-Star Weekend", que se inicia nesta sexta-feira em Los Angeles, foi o principal responsável pelo triunfo do Bulls ao anotar 42 pontos, dar oito assistências e obter cinco rebotes. Pelo Spurs, Tony Parker fez 26 pontos e foi o principal destaque.

Fora de casa, o Dallas Mavericks venceu o Phoenix Suns por 112 a 106. Assim, se consolidou na vice-liderança da Conferência Oeste, com 40 triunfos e 16 derrotas. Já o Suns está apenas na décima colocação com 27 vitórias em 54 partidas.

O alemão Dirk Nowitzki liderou o Dallas, com 35 pontos, e Tyson Chandler conseguiu um "double-double", com 12 pontos e 12 rebotes. Channing Frye, com 24 pontos, Steve Nash, com 15 pontos e 14 assistências, e Robin Lopez, com 13 pontos e 13 rebotes, foram os destaques do Suns.