Chicago Bulls vence os Lakers na NBA Jamal Crawford e Jalen Rose lideraram o Chicago Bulls na vitória sobre o Los Angeles Lakers por 116 a 99, na noite desta terça-feira, em Chicago. Crawford marcou 24 pontos, a melhor marca em sua carreira, e Rose fez 27. Apesar da vitória, os Bulls têm chances remotas de se classificar para os playoffs da NBA. A equipe ocupa a sexta posição da Divisão Central, com 23 vitórias e 42 derrotas, e a 11º na Conferência Leste. Kobe Bryant liderou os Lakes, com 36 pontos. O pivô Saquille O?Neal jogou mal e só marcou 13 pontos e pegou 10 rebotes. A derrota quebra uma seqüência de três vitórias dos Lakers, que estão na terceira posição da Divisão do Pacífico, com 35 vitórias em 62 jogos. Outros jogos desta terça: Miami 77 x 75 Cleveland Washington 106 x 105 Orlando New Orleans 81 x 71 Indiana Memphis 87 x 85 New York San Antonio 105 x 102 Milwaukee Denver 95 x 87 Toronto Portland 92 x 77 Seattle Golden State 113 x 98 Phoenix