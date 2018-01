Chicago derrota o Boston na NBA Donyell Marshall e Jalen Rose lideraram o Chicago Bulls na vitória sobre o Boston Celtics por 94 a 83, na noite desta segunda-feira, pela NBA. Marshall marcou 20 pontos e Rose anotou 24. Nos últimos cinco jogos, esta foi a quarta vitória dos Bull. Mesmo com o resultado, o Chicago continua com uma campanha fraca na temporada. São oito vitórias e 16 derrotas. Para o Boston, a derrota o mantém na liderança da Divisão do Atlântico, com 16 vitórias em 24 jogos, mas agora empatado com o New Jersey Nets. O Philadelphia 76ers, que venceu nesta segunda o Denver Nuggets por 93 a 71, tem o mesmo número de vitórias, mas, com uma derrota a mais, é o terceiro. Paul Pierce foi o destaque dos Celtics com 37 pontos e 15 rebotes. Outros resultados desta segunda: Seattle 111 x 98 Cleveland Houston 105 x 100 Miami Memphis 104 x 91 Golden State Phoenix 87 x 84 Orlando L.A. Clippers 91 x 79 San Antonio