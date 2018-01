China derrota a Eslovênia por apenas um ponto de diferença Com uma cesta de três pontos de Wang Shipeng praticamente no encerramento da partida - depois de estar perdendo por uma diferença de 14 pontos - a China derrotou, nesta quinta-feira, a Eslovênia, por 78 a 77, e manteve vivas suas esperanças de avançar à próxima fase do Mundial de Basquete do Japão. Com 36 pontos, o pivô Yao Ming foi o principal destaque da China, que ganhou suas duas últimas partidas no Grupo D. Sani Becirovic fez 20 pontos para a Eslovênia, que poderia ter assegurado sua classificação às oitavas-de-final caso tivesse obtido um resultado positivo. As duas equipes esperam o resultado do jogo entre Porto Rico e Itália para saber o futuro delas na competição.