China leva última vaga olímpica no basquete A China conquistou a última vaga do torneio de basquete masculino dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Liderada pelo pivô Yao Ming, que é uma das novas sensações da NBA, a seleção chinesa derrotou a Coréia do Sul por 106 a 96, nesta quarta-feira, e ficou com o título do Campeonato Asiático. Assim, a China se junta a outras 11 seleções anteriormente classificadas: Estados Unidos, Argentina e Porto Rico (representantes das Américas); Nova Zelândia e Austrália (Oceania); Angola (África); Lituânia, Espanha e Itália (Europa); Sérvia e Montenegro (atual campeão mundial); e Grécia (país organizador da Olimpíada). Na decisão do Campeonato Asiático, que classificou apenas uma equipe do continente, Yao Ming foi decisivo para a China. O pivô de 2,29 metros, que atua no Houston Rockets, da NBA, marcou 30 pontos e pegou 15 rebotes, acabando com as esperanças da Coréia do Sul. Feminino - Entre as mulheres, ainda há quatro vagas em disputa para a Olimpíada de Atenas. Por enquanto, Brasil, Austrália, Nova Zelândia, República Checa, Grécia, Estados Unidos, Rússia e Espanha estão garantidos. Serão mais três classificados da Ásia e outro da África.