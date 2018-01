Chinês brilha na vitória dos Rockets O Houston Rockets derrotou nesta terça-feira o San Antonio Spurs por 89 a 75 e assumiu a vice-liderança da Divisão Meio-Oeste da NBA. São dez vitórias em 17 partidas. O cestinha do Houston foi o novato chinês Yao Ming, com 27 pontos e 18 rebotes. O novato chinês, escolhido como o primeiro do draft da NBA, vem subindo de produção na temporada. Na partida contra os Spurs, ele superou a poderosa dupla de pivôs adversária, formada por Tim Duncan e David Robinson e que é conhecida como as "Torres Gêmeas". Com a derrota, os Spurs desceram para a terceira colocação que era dos Rockets e agora somam 11 vitórias em 19 partidas. Tim Duncan foi o maior pontuador, com 25 pontos e 12 rebotes. Com apenas uma derrota, o Dallas Mavericks lideram a Divisão Meio-Oeste. Outras partidas desta terça: Washington 103 x 78 Milwaukee New Jersey 87 x 72 Atlanta Sacramento 98 x 86 Minnesota New Orleans 115 x 90 Chicago Golden State 110 x 89 Denver L.A. Lakers 101 x 91 Memphis