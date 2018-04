Chris Bosh brilha e Miami Heat derrota Los Angeles Lakers em casa na NBA

MIAMI - O Miami Heat faturou a sua segunda vitória consecutiva ao derrotar o Los Angeles Lakers por 109 a 102, em casa, pela rodada de quinta-feira da NBA. Chris Bosh foi o cestinha da partida com 31 pontos, enquanto LeBron James conseguiu um "double-double", com 27 pontos e 13 rebotes.

A vitória de quinta-feira foi a oitava do Heat nos últimos nove duelos com o Lakers e foi conquistada com um predomínio nos rebotes - 48 a 35. Assim, os atuais campeões da NBA permanecem confortavelmente na vice-liderança da Conferência Leste, com 31 triunfos e 12 derrotas.

Jodie Meeks e o espanhol Pau Gasol anotaram 22 pontos cada para os Lakers, que foram batidos em 14 das últimas 17 partidas. Após ir ao intervalo perdendo por 16 pontos, o time de Los Angeles diminuiu a vantagem, mas não conseguiu evitar nova derrota, a 27ª em 43 jogos disputados nesta temporada, o que deixa a equipe na antepenúltima colocação na Conferência Oeste.

Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o Portland Trail Blazers venceu o Denver Nuggets por 110 a 105, em casa, com excelente atuação de LaMarcus Aldridge, que anotou 44 pontos - a maior marca da sua carreira - e ainda obteve 13 rebotes.

Wesley Matthews marcou 24 pontos para os Blazers, que vinham de duas derrotas e ocupam o terceiro lugar no Oeste, com 32 triunfos e 11 derrotas. Wilson Chandler fez 18 pontos e Ty Lawsaon somou 13 pontos e 11 assistências para os Nuggets, décimo no Oeste, com 20 vitórias em 41 partidas.

