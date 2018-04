Chris Paul anota a cesta da vitória do Hornets

O New Jersey Nets jogou desfalcado do ala-armador Vince Carter, que sofreu uma torção no tornozelo direito, e perdeu para o New Orleans Hornets por 84 a 82, com uma cesta decisiva do armador Chris Paul nos segundos finais. Veja também: Iverson dá show e vence duelo com James na NBA O Nets (4-3) teve tudo para vencer, com uma vantagem parcial de 82-78 a pouco mais de um minuto para o fim. Mas o ala-armador Morris Peterson, com uma jogada de quatro pontos (cesta de três e mais um lance livre) empatou em 82-82. O pivô iugoslavo Nenad Krstic teve a oportunidade de dar a vitória ao Nets. Mas errou dois lances livres e um arremesso fácil no garrafão, após o rebote. O Hornets (6-2) reagiu com uma penetração de Paul. A 2,6 segundos do fim, ele anotou os dois pontos da vitória. Paul foi o líder do Hornets com 27 pontos, sete assistências, seis rebotes e três roubadas de bola. O ala Richard Jefferson, com 2 pontos, sua melhor marca na temporada, seis rebotes, quatro assistências e duas roubadas de bola, voltou a ser o melhor do Nets.