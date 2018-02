Chris Paul se destaca em vitória do Hornets sobre o Mavericks

Com uma grande atuação do armador Chris Paul (33 pontos, 12 assistências e 9 rebotes), o New Orleans Hornets surpreendeu e venceu o Dallas Mavericks, na prorrogação, por 112 a 108. O resultado, o time da Luisiana tomou a vice-liderança da Divisão Sudoeste dos texanos. Na conferência, o New Orleans é o quarto e o Dallas, o quinto. O líder é o atual campeão da NBA, o San Antonio Spurs, seguido do Phoenix Suns e Utah Jazz. Já no leste o Detroit Pistons superou o Milwaukee Bucks por 117 a 91, com 20 pontos do ala Tayshaun Prince. O triunfo deixa a equipe de Michigan em terceiro em sua conferência, liderada pelo Boston Celtics. Todos os resultados da rodada da NBA: Washington Wizards 101 x 97 Toronto Raptors New Jersey Nets 94 x 92 Philadelphia Sixers New Orleans Hornets 112 x 108 Dallas Mavericks Memphis Grizzlies 109 x 80 Minnesota Timberwolves Chicago Bulls 111 x 95 Charlotte Bobcats Milwaukee Bucks 91 x 117 Detroit Pistons Sacramento Kings 107 x 99 Houston Rockets