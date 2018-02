Chris Webber assina contrato com o Detroit Pistons O veterano ala-pivô Chris Webber afirmou nesta segunda-feira que assinará contrato com o Detroit Pistons. Segundo o site da ESPN, o jogador, que deixou o Philadelphia 76ers na última semana, já é do Pistons, mas o contrato só será assinado na terça-feira. Webber entrou em acordo com o 76ers para ser liberado em troca de abrir mão do restante dos seus vencimentos, já que o seu contrato com a equipe ia até o meio de 2008. Com isso, o jogador volta a sua origens, pois nasceu em Detroit e defendeu a universidade Michigan State antes de tornar-se profissional. Mesmo veterano, a vinda de Webber serve para suprir a ausência do pivô Ben Wallace, que foi para o Chicago Bulls nesta temporada. Em segundo na Divisão Central e em terceiro na Conferência Leste, o Pistons não vem tendo um ano muito proveitoso. Além da falta de um pivô, a equipe treinada por Flip Saunders sofre com a falta do armador Chauncey Billups, contundido. O Detroit Pistons, no entanto, deverá dispensar pelo menos um jogador de seu elenco, pois além do teto salarial imposto aos times pela NBA, a equipe conta com pelo menos quatro jogadores para a posição: os pivôs Dale Davis e Nazr Mohammed e os alas-pivôs Antonio McDyess e Rasheed Wallace.