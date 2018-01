Cinco times disputam 2 vagas no basquete Cinco equipes disputam as últimas duas vagas para as quartas-de-final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, a três rodadas do fim da fase de classificação. Flamengo/Petrobrás, Vasco, Franca Basquete, Bauru Basquete e Mogi/UBC/D?avó ainda sonham com a próxima etapa. Por enquanto, já estão garantidos Unit/Uberlândia, COC/Ribeirão Preto, Universo/Ajax, Universo/Minas, Uniara/Araraquara e Londrina/Aguativa.