O ala Tracy McGrady, do Houston Rockets, passou com sucesso nesta quarta-feira pela sala de cirurgia para realizar artroscopias no ombro e no joelho esquerdos. O médico Tom Clanton, do Rockets, afirmou ao jornal "Houston Chronicle" que Mcgrady não tinham nenhum tipo de dano estrutural no ligamento e na cartilagem do joelho esquerdo. O Rockets foi eliminado na primeira rodada dos playoffs pelo Utah Jazz.