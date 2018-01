Clássico movimenta basquete paulista Pinheiros e Paulistano fazem nesta quinta-feira, às 20 horas, o clássico do Campeonato Paulista de Basquete, no ginásio do Pinheiros. O Paulistano está mais bem posicionado na tabela de classificação ? é o segundo do Grupo A, enquanto o Pinheiros é o quinto colocado. ?O Pinheiros é um time jovem e brioso, que tem um técnico experiente. Mas nossa equipe vem mostrando amadurecimento como time?, comenta José Neto, técnico do Paulistano/Dix Amico. No mesmo horário, em Rio Claro, o Bandeirantes/Rio Claro (sétimo colocado do Grupo A) recebe o Sukest/Bauru (segundo do Grupo A), enquanto o ?caçula? Americana (sétimo do Grupo B) enfrenta em casa a Uniara/Araraquara (líder do B). Encerrando a rodada, o invicto Conti/Assis (líder do Grupo B) joga o clássico do interior contra o Franca/Unimed (terceiro do Grupo B), às 20h30, em Assis.