Clássico paulista no Nacional masculino O Campeonato Nacional de Basquete Masculino tem nesta terça-feira, às 20 horas, o clássico paulista Winner/Limeira x Uniara/Araraquara, em Limeira (SP). O time de Limeira está em 12.º, com 8 vitórias e 17 derrotas e o de Araraquara é o 5.º, com 14 vitórias e 10 derrotas. Na quarta-feira, jogam Londrina/TIM x Universo/BRB, em Londrina (PR).