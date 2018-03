Clássico pode definir semifinalista Botafogo e Fluminense disputam amanhã, às 21 horas (com SporTV), o terceiro jogo das quartas-de-final do Nacional de Basquete Masculino, no Ginásio do Tijuca. O Botafogo lidera a série melhor-de-cinco por 2 a 0 ? venceu por 85 a 70 (32 a 29) e 82 a 79 (44 a 49) ? e se voltar a vencer será o primeiro semifinalista do torneio. Na terça-feira, às 20 horas, o Vasco, que também precisa de apenas uma vitória para avançar às semifinais, enfrenta o Bauru, no mesmo local. O Vasco derrotou o Bauru por 90 a 87 (45 a 51) e 92 a 72 (45 a 38). Também na terça, às 20 horas, jogam Marathon/Franca e Flamengo, no Ginásio Pedrocão. Franca venceu o primeiro confronto por 94 a 84 (51 a 53), no Rio. E às 21 horas (com SporTV), enfrentam-se COC/Ribeirão Preto e Unit/Uberlândia, no Ginásio Cava do Bosque. A vantagem é de Ribeirão, que no primeiro jogo marcou 87 a 84 (52 a 38), em Uberlândia.