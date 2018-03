Clássicos paulistas agitam basquete Dois clássicos paulistas são os destaques nesta sexta-feira do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O COC/Ribeirão Preto viaja para Araraquara e enfrenta o Uniara, às 21h, com Sportv. Uma hora antes, o Franca encara o Liberty Seguros/Casa Branca, em Casa Branca. "A rivalidade é eterna, mas saudável. Quando nos confrontamos é uma festa no interior", disse Lula Ferreira, técnico do COC. Os times já se enfrentaram na competição e o Araraquara levou a melhor, em Ribeirão - 102 a 92. ?Vamos recuperar a vitória", garantiu Lula. O treinador está otimista, mesmo sem poder contar com seus três armadores: Nezinho, Júnior e Paulo estão machucados. "Vou improvisar com os dois laterais, Renato e Arthur, e talvez coloque o Neto, armador do juvenil", antecipou. Outro empecilho para o time de Ribeirão é o cansaço. O COC vem de uma maratona de viagens - entre sexta e terça-feira rodou 2.300 quilômetros de ônibus - jogou no Rio, em Campos e Belo Horizonte -, além de enfrentar três horas de jogo na terça-feira, na vitória sobre o Universo BH/Minas (99 a 93) na segunda prorrogação. O Araraquara está descansando desde sábado. Outras três partidas completam a rodada: às 19h, ACF Campos/Universo e Universo/Ajax, em Campos; e às 20h Paulistano/UniFMU e URB, no Paulistano; e Tijuca Tênis Clube e Universo/BRB, no ginásio do Tijuca.