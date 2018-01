Classificado, Brasil enfrenta Espanha O Brasil massacrou a Argentina na abertura da segunda fase do 14º Campeonato Mundial Feminino de Basquete, vencendo com 46 pontos de vantagem, por 85 a 39 (46 a 19), nesta quarta-feira, em Suzhou, na China. As cestinhas do jogo foram a ala Iziane e a pivô Alessandra, com 15 e 13 pontos, respectivamente. O Brasil garantiu vaga nas quartas-de-final que será disputada segunda-feira, em Nanjing. Estados Unidos, Austrália e França são as outras seleções que têm presença na próxima fase. As brasileiras voltam à quadra nesta quinta-feira, às 8h30 (de Brasília), para enfrentar a Espanha (com ESPN Brasil). A Austrália enfrenta a China. Nesta quarta-feira, pelo Grupo E, o do Brasil, a Austrália venceu a Iugoslávia por 93 a 82 e a China derrotou a Espanha por 72 a 59. Os resultados do Grupo F, em Changzhou : Coréia do Sul 47 x 92 Rússia, Cuba 44 x 87 Estados Unidos e França 71 x 63 Lituânia. O técnico Antônio Carlos Barbosa disse que a seleção jogou o suficiente para conseguir a vitória, mas o importante foi o revezamento que promoveu entre as dez atletas disponíveis, dando ritmo de jogo a todas (Helen e Micaela, contundidas, não puderam atuar). Melhorar o entrosamento da equipe, que só se encontrou nas vésperas do Mundial, mas continuar ganhando enquanto faz isso, é o desafio contra a Espanha, um adversário mais difícil. A armadora Iziane, que jogou no Ya ya Maria Breogan, da Espanha, acha que as rivais desta quinta-feira são bem mais difíceis que as argentinas, mas não ?é uma seleção impossível de ser vencida?. Disse que as espanholas têm boas arremessadoras da linha dos três pontos e as pivôs são leves. ?Mas a cada jogo o Brasil ganha mais confiança e conjunto?, observou Iziane.