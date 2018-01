Classificado, Brasil enfrenta Espanha no Mundial Já classificada para a segunda fase, a seleção brasileira feminina de basquete enfrenta a Espanha, nesta quinta-feira, tentando garantir o primeiro lugar do Grupo A do Mundial. O jogo acontece às 15h15, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo da Globo, ESPN Brasil e SporTV. O Brasil ganhou os dois jogos que fez até agora no Mundial. Na estréia, teve dificuldades mas venceu a Argentina por 71 a 69. Depois, enfrentou a Coréia do Sul e passou fácil: 106 a 86. Das 4 seleções de cada grupo do Mundial, 3 passam para a segunda fase. Aí, serão formadas duas novas chaves, com 6 integrantes cada. Depois disso, as 4 melhores de cada uma se classificam para as quartas-de-final do campeonato.